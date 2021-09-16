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Лига чемпионов

Нкунку прокомментировал поражение «РБ Лейпцига» в игре с «Манчестер Сити»

16 Сентября 2021 • 08:08 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
РБ Лейпциг
окончен

Форвард «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку высказался на тему гостевого поражения своей команды в матче с «Манчестер Сити» со счётом 3:6.

«За каждую ошибку следовало наказание. У нас было очень много персональных ошибок. Мне удалось отличиться тремя голами, но всякий раз «Манчестер Сити» забивал нам в ответ. Следовало сохранять концентрацию. У нас было понимание, какой класс у нашего соперника», - приводит слова Нкунку пресс-служба УЕФА.

Добавим, что француз стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси, кому удалось отличиться хет-триком в воротах «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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