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Нкунку стал автором хет-трика в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – ранее такое удавалось только Месси

16 Сентября 2021 • 00:47 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
РБ Лейпциг
окончен

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» выдали захватывающий матч в Лиге чемпионов, забив на двоих девять мячей.

Статистический портал Opta в свою очередь поделился интересными данными поединка. Одним из главных событий противостояния стал хет-трик в исполнении полузащитника немецкой команды Кристофера Нкунку. Дело в том, что французу посчастливилось стать вторым игроком в истории, кто сумел забить три гола в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в течение 90 минут. Первый – Лионель Месси, огорчивший «горожан» в 2016 году.

Также Нкунку стал первым футболистом в истории «РБ Лейпциг», который записывал на свой счет хет-трик в матче самого престижного клубного турнира Старого Света.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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