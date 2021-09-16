Нкунку стал автором хет-трика в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – ранее такое удавалось только Месси

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» выдали захватывающий матч в Лиге чемпионов, забив на двоих девять мячей.

Статистический портал Opta в свою очередь поделился интересными данными поединка. Одним из главных событий противостояния стал хет-трик в исполнении полузащитника немецкой команды Кристофера Нкунку. Дело в том, что французу посчастливилось стать вторым игроком в истории, кто сумел забить три гола в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в течение 90 минут. Первый – Лионель Месси, огорчивший «горожан» в 2016 году.

Также Нкунку стал первым футболистом в истории «РБ Лейпциг», который записывал на свой счет хет-трик в матче самого престижного клубного турнира Старого Света.