«Манчестер Сити» с теннисным счётом разгромил «РБ Лейпциг»

Самым весёлым матчем стартового тура Лиги чемпионов был поединок между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом». «Горожане» постоянно вели то в один, то в два мяча, но лишь на 75-й минуте окончательно убили интригу, остановившись при счёте 6:3 в свою пользу. И если у английского клуба забивали только разные игроки, то у соперника хет-трик оформил Кристофер Нкунку.