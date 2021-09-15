«Манчестер Сити» с теннисным счётом разгромил «РБ Лейпциг»

Самым весёлым матчем стартового тура Лиги чемпионов был поединок между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом». «Горожане» постоянно вели то в один, то в два мяча, но лишь на 75-й минуте окончательно убили интригу, остановившись при счёте 6:3 в свою пользу. И если у английского клуба забивали только разные игроки, то у соперника хет-трик оформил Кристофер Нкунку.
Протокол игры
|(1:0) Аке Натан 16'
|(2:0) Мукиэле Норди 28'
|42' Нкунку Кристофер (2:1)
|(3:1) Марез Рияд 45'
|51' Нкунку Кристофер (3:2)
|(4:2) Грилиш Джек 56'
|73' Нкунку Кристофер (4:3)
|(5:3) Канселу Жоау 75'
|(6:3) Жезус Габриэль 85'
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Диаш Рубен • Аке Натан • Зинченко Александр • 12'Де Брёйне Кевин 71' ( Фоден Фил ( 71') • Родри Эрнандес 59' ( Гюндоган Илкай ( 59') • Силва Бернарду 59' ( Фернандиньо Фернандо ( 59') • Марез Рияд • Торрес Ферран 72' ( Стерлинг Рахим ( 72') • Грилиш Джек 81' ( Жезус Габриэль ( 81')
Запасные: Уокер Кайл • Палмер Коул • Romeo Lavia • Сликер Киран • Карсон Скотт
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Клостерманн Лукас • 45'Орбан Вилли • Анхелиньо Хосе 58' • 79'Адамс Тайлер • 49'Лаймер Конрад 60' ( Поульсен Юссуф ( 60') • Нкунку Кристофер 81' ( Гвардиол Йошко ( 81') • Ольмо Дани 72' ( Броббей Брайан ( 72') • Форсберг Эмиль 61' ( Собослаи Доминик ( 61') • Андре Силва 60' ( Хайдара Амаду ( 60')
Запасные: Кампль Кевин • Мартинес Хосеп • Хенрихс Бенджамин • Мориба Илайкс • Симакан Мохамед
15 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).