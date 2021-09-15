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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» с теннисным счётом разгромил «РБ Лейпциг»

15 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать (1)
Манчестер Сити
6:3
РБ Лейпциг
окончен

Самым весёлым матчем стартового тура Лиги чемпионов был поединок между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом». «Горожане» постоянно вели то в один, то в два мяча, но лишь на 75-й минуте окончательно убили интригу, остановившись при счёте 6:3 в свою пользу. И если у английского клуба забивали только разные игроки, то у соперника хет-трик оформил Кристофер Нкунку.

Протокол игры  
Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг
(1:0) Аке Натан 16'    
(2:0) Мукиэле Норди 28'    
    42' Нкунку Кристофер (2:1)
(3:1) Марез Рияд 45'    
    51' Нкунку Кристофер (3:2)
(4:2) Грилиш Джек 56'    
    73' Нкунку Кристофер (4:3)
(5:3) Канселу Жоау 75'    
(6:3) Жезус Габриэль 85'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Диаш Рубен Аке Натан Зинченко Александр   12' Де Брёйне Кевин   71' (Фоден Фил (   71') Родри Эрнандес   59' (Гюндоган Илкай (   59') Силва Бернарду   59' (Фернандиньо Фернандо (   59') Марез Рияд Торрес Ферран   72' (Стерлинг Рахим (   72') Грилиш Джек   81' (Жезус Габриэль (   81')
Запасные: Уокер Кайл Палмер Коул Romeo Lavia Сликер Киран Карсон Скотт
Гулачи Петер Мукиэле Норди Клостерманн Лукас   45' Орбан Вилли Анхелиньо Хосе   58'   79' Адамс Тайлер   49' Лаймер Конрад   60' (Поульсен Юссуф (   60') Нкунку Кристофер   81' (Гвардиол Йошко (   81') Ольмо Дани   72' (Броббей Брайан (   72') Форсберг Эмиль   61' (Собослаи Доминик (   61') Андре Силва   60' (Хайдара Амаду (   60')
Запасные: Кампль Кевин Мартинес Хосеп Хенрихс Бенджамин Мориба Илайкс Симакан Мохамед
15 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Комментарии (1)
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Nе gustа
16 Сентября 2021 в 00:02
ай Пепка ай физрук
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