Родри получил повреждение в игре с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес, вышедший в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», не смог доиграть поединок до конца. Причина этому – мышечная травма, из-за которой испанец был вынужденно заменен на Фернандиньо.

Стоит отметить, что Родри в текущем сезоне пока не имеет постоянной игровой практики в «Сити» - в стартовых турах АПЛ он проигрывал конкуренцию Илкаю Гюндогану и тому же Фернандиньо. Впрочем, в последних играх наставник Хосеп Гвардиола начал больше доверять игроку сборной Испании.

Добавим, что по состоянию на 70-ю минуту «горожане» переигрывают «РБ Лейпциг», ведя со счетом 4:2. К слову, своим дебютным голом в Лиге чемпионов отметился Джек Грилиш.