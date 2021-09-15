Гвардиола проводит свой 300-й матч во главе «Манчестер Сити»

На данный момент в рамках группового этапа Лиги чемпионов встречаются «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». По состоянию на 35-ю минуту поединка «горожане» ведут со счетом 2:0, тем самым делая подарок своему наставнику Хосепу Гвардиоле на своеобразный юбилей.

Дело в том, что матч с «РБ Лейпциг» - трехсотый для испанского специалиста в роли главного тренера английского клуба. Отметим, что за время пребывания в Манчестере Гвардиола выиграл вместе с командой десять трофеев, в том числе три титула АПЛ.

Впрочем, испанцу так и не удалось покорить с «горожанами» Лигу чемпионов – в прошлом сезоне «Сити» минимально проиграл «Челси» в финале.