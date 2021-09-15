​Президент «Наполи» предлагает создать «прибыльную европейскую лигу»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис тоже поддерживает кардинальную реформу в европейском футболе, правда, отличную от Суперлиги.

«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносит клубам достаточно дохода, чтобы оправдывать участие в этих турнирах. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно больше игроков высокого уровня, то есть нужно больше тратить. Призовые за еврокубки этого не учитывают. Вот почему клубы должны общаться, чтобы придумать более современный и более прибыльный турнир.

Нужно сократить высшие дивизионы во всей Европе и создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект, который готов внести 10 миллиардов евро в европейскую лигу, но нам нужна полная независимость», - сказал де Лаурентис Daily Mail.