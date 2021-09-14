«Севилья» и «Ред Булл Зальцбург» решили судьбу матча в серии ударов с 11-метровой отметки

Стартовый матч Лиги чемпионов «Севилья» - «Ред Булл Зальцбург», несмотря на не самую кричащую вывеску, получился просто уникальным. Австрийцы получили право на три пенальти еще до перерыва, но забили только один мяч и пропустили гол в ответ тоже с 11-метрового. Во втором тайме испанцы не смогли до конца играть на победу, оставшись в меньшинстве уже на 50-й минуте. В итоге боевая ничья - 1:1.