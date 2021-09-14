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«Севилья» и «Ред Булл Зальцбург» решили судьбу матча в серии ударов с 11-метровой отметки

14 Сентября 2021 • 21:41 Комментировать
Севилья
1:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Стартовый матч Лиги чемпионов «Севилья» - «Ред Булл Зальцбург», несмотря на не самую кричащую вывеску, получился просто уникальным. Австрийцы получили право на три пенальти еще до перерыва, но забили только один мяч и пропустили гол в ответ тоже с 11-метрового. Во втором тайме испанцы не смогли до конца играть на победу, оставшись в меньшинстве уже на 50-й минуте. В итоге боевая ничья - 1:1.

Протокол игры  
Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург
    21' Шушич Лука (0:1)
(1:1) Ракитич Иван 42'    
Буну Яссин Навас Хесус   84'   88' (Монтьель Гонсало (   88') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   13' Акунья Маркос Хордан Хоан   46' (Окампос Лукас (   46') Фернандо Режес Ракитич Иван   66'   66' (Мир Рафа (   66') Сусо Хесус   46' (Делани Томас (   46'   82') Эн-Несири Юссеф   26'   50' Гомес Алехандро   58' (Ламела Эрик (   58')
Запасные: Оскар Родригес Дмитрович Марко Торрес Оливер Мунир Эль-Хаддади Рекик Карим Аугустинссон Людвиг Пастор Альфонсо
Кён Филипп Кристенсен Расмус Соле Умар Вебер Максимилиан   52' (Пёнтковски Камиль (   52') Ульмер Андреас Шушич Лука Ааронсон Бренден Камара Мохамед VII   90' Зайвальд Николас   15'   80' (Окафор Ноа (   80'   90') Сеско Бенджамин   67' (Адаму Чуквубике (   67') Адейеми Карим   80' (Nicolas Capaldo (   80'   85')
Запасные: Людевиг Килиан Бернардо Фернандес Кьергаард Мауриц Nico Mantl Вальке Александр Онгене Жером Бернед Антуан Daouda Guindo
14 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Ред Булл Зальцбург
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Идет 31 минута Лилль 0:0 Вольфсбург 2.13 3.55 3.45
Идет 31 минута Вильярреал 0:1 Аталанта 2.55 3.5 2.8
Идет 31 минута Мальмё 0:1 Ювентус 5.6 4.5 1.57
Идет 31 минута Динамо Киев 0:0 Бенфика 3.3 3.45 2.24
Идет 31 минута Челси 0:0 Зенит 1.3 5.6 11
Идет 31 минута Барселона 0:0 Бавария 2.6 3.7 2.6
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15.09  22:00 Брюгге ... ПСЖ 6 4.8 1.51
15.09  22:00 Манчестер Сити ... РБ Лейпциг 1.36 5.4 8.4
15.09  22:00 Атлетико М ... Порту 1.42 4.7 8.2
15.09  22:00 Интер Милан ... Реал Мадрид 2.6 3.3 2.9
15.09  22:00 Спортинг Л ... Аякс 2.46 3.45 2.9
15.09  22:00 Ливерпуль ... Милан 1.63 4.4 5
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