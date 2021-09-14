«Севилья» и «Ред Булл Зальцбург» решили судьбу матча в серии ударов с 11-метровой отметки

Стартовый матч Лиги чемпионов «Севилья» - «Ред Булл Зальцбург», несмотря на не самую кричащую вывеску, получился просто уникальным. Австрийцы получили право на три пенальти еще до перерыва, но забили только один мяч и пропустили гол в ответ тоже с 11-метрового. Во втором тайме испанцы не смогли до конца играть на победу, оставшись в меньшинстве уже на 50-й минуте. В итоге боевая ничья - 1:1.
Протокол игры
|21' Шушич Лука (0:1)
|(1:1) Ракитич Иван 42'
Буну Яссин • Навас Хесус 84' 88' ( Монтьель Гонсало ( 88') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 13'Акунья Маркос • Хордан Хоан 46' ( Окампос Лукас ( 46') • Фернандо Режес • Ракитич Иван 66' 66' ( Мир Рафа ( 66') • Сусо Хесус 46' ( Делани Томас ( 46' ) • 82'Эн-Несири Юссеф 26' • 50'Гомес Алехандро 58' ( Ламела Эрик ( 58')
Запасные: Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Торрес Оливер • Мунир Эль-Хаддади • Рекик Карим • Аугустинссон Людвиг • Пастор Альфонсо
Кён Филипп • Кристенсен Расмус • Соле Умар • Вебер Максимилиан 52' ( Пёнтковски Камиль ( 52') • Ульмер Андреас • Шушич Лука • Ааронсон Бренден • Камара Мохамед VII • 90'Зайвальд Николас 15' 80' ( Окафор Ноа ( 80' ) • 90'Сеско Бенджамин 67' ( Адаму Чуквубике ( 67') • Адейеми Карим 80' ( Nicolas Capaldo ( 80' ) 85'
Запасные: Людевиг Килиан • Бернардо Фернандес • Кьергаард Мауриц • Nico Mantl • Вальке Александр • Онгене Жером • Бернед Антуан • Daouda Guindo
14 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).