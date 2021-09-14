​«Севилья» и «Ред Булл Зальцбург» пробили 4 пенальти за тайм

Игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Ред Булл Зальцбургом» получается необычной. По ходу первого тайма на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» арбитр четыре раза назначал пенальти.

На 13-й, 21-й и 37-й минутах одиннадцатиметровые исполняли гости из Австрии. Лишь второй из этих пенальти был реализован – точно пробил Лука Шушиш. Он же позже не реализовал пенальти, как ранее не реализовал свою попытку Карим Адейеми.

А на 42-й минуте пенальти пробивали хозяева, и опытный Иван Ракитич не промахнулся, сравняв счёт в матче.

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