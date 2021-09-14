Гвардиола согласился, что ему не хватает победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола, менеджер «Манчестер Сити», рассказал о том, как трудно победить в Лиге чемпионов.

«Нас ждёт первый матч турнира. Участие в плей-офф ещё нужно заслужить. У меня каждый год спрашивают, кто фаворит сезона. Всё действительно очень непредсказуемо, многие участники сильны.

Согласен, что мне нужно победить в Лиге чемпионов. Из года в год ситуация повторяется. Если мы выиграем, моей радости не будет предела. Если нет, то нет. Затем люди дадут оценку моей работе во главе «Манчестер Сити», - приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба «горожан».

Победители АПЛ свой путь в Лиге чемпионов начнут домашней игрой против «РБ Лейпцига».