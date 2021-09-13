Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 157 Комментарии
Лига чемпионов

Румменигге - о победе 8:2 над «Барселоной»: «Думали, что это сон»

13 Сентября 2021 • 09:31 Комментировать (2)

Экс-гендиректор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил о разгромной победе над каталонской «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Немецкий гранд катком прошелся по «сине-гранатовым», отпраздновав успех со счетом 8:2.

«Это было какое-то безумие. Думали, что сейчас спим и можем проснуться в любой момент. Наверное, я больше никогда не испытаю подобных эмоций. Именно эта победа вселила в нас уверенность. Команда показала феноменальное выступление», - приводит слова Румменигге AS.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов стал триумфальным для мюнхенского коллектива. В финальном поединке «Бавария» отпраздновала победу над «ПСЖ» со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Карл-Хайнц Румменигге
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Сентября 2021 в 10:54
для кого то это был кошмарный сон , и когда еще Барса отомстит за такой позор
Volond
13 Сентября 2021 в 09:41
Думаю, Барселона тоже хотела, чтоб это было сном
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
10:32 · Италия. Серия А
Шевченко: «Не будет трагедией, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»
09:31 · Лига чемпионов
Румменигге - о победе 8:2 над «Барселоной»: «Думали, что это сон» 2
08:23 · Англия. Премьер-лига
Сульшер не исключает, что Роналду может угодить в запас «Манчестер Юнайтед» 1
12 Сентября
20:36 · Лига чемпионов
​«Барселона» - «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 сентября 2021 2
20:21 · Лига чемпионов
​«Мальмё» - «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 сентября 2021
20:07 · Лига чемпионов
​«Челси» - «Зенит»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 сентября 2021
13:52 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн рассказал о повреждениях Левандовски и Гнабри – впереди матч с «Барселоной»
11:55 · Лига чемпионов
​Назначен арбитр на матч «Челси» - «Зенит»
11:08 · Лига чемпионов
​«Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 сентября 2021
11 Сентября
19:40 · Россия. Премьер-лига
Петржела – о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов: «Шансов на выход из группы нет» 1
13:47 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в матче с «Челси»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Источник: Малком и Клаудиньо помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси» 1
10 Сентября
20:39 · Лига чемпионов
«Барселона» столкнулась с проблемой слабой посещаемости домашних матчей
20:15 · Лига чемпионов
Чеферин поиздевался над «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» 3
18:42 · Лига чемпионов
Де Дзерби – о Лиге чемпионов: «Очки в матчах с «Шерифом» никто нам не подарит»
Все новости
Рекомендуем