Румменигге - о победе 8:2 над «Барселоной»: «Думали, что это сон»

Экс-гендиректор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил о разгромной победе над каталонской «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Немецкий гранд катком прошелся по «сине-гранатовым», отпраздновав успех со счетом 8:2.

«Это было какое-то безумие. Думали, что сейчас спим и можем проснуться в любой момент. Наверное, я больше никогда не испытаю подобных эмоций. Именно эта победа вселила в нас уверенность. Команда показала феноменальное выступление», - приводит слова Румменигге AS.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов стал триумфальным для мюнхенского коллектива. В финальном поединке «Бавария» отпраздновала победу над «ПСЖ» со счетом 1:0.