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Лига чемпионов

Чеферин поиздевался над «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом»

10 Сентября 2021 • 20:15 Комментировать (2)

Глава УЕФА Александер Чеферин направил критические стрелы в сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые остались в Суперлиге.

- Я был бы не против их ухода. Смешно, но они хотели создать новый турнир, но при этом намерены выступать в Лиге чемпионов этого сезона, - сказал Чеферин Der Spiegel. - Там просто некомпетентные лидеры. Эти люди намеревались убить футбол.

- Перес разносит действия УЕФА и говорит, что клуб может сохранить существование лишь в Суперлиге, а следом пытается купить Мбаппе за 180 млн евро, - добавил Чеферин.

Напомним, что 12 топ-клубов Европы сенсационно создали Суперлигу Европы, но спустя два дня 9 из них под давлением болельщиков вышли из турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона УЕФА Александер Чеферин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
AlessandroDP
10 Сентября 2021 в 20:21
И где издевка? Себя снова клованом выставил и фсе)
Crocodile
10 Сентября 2021 в 20:20
пахан почифирил и отправил маляву.
раскороновать и к Моксиму на подвал
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