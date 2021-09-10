Чеферин поиздевался над «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом»

Глава УЕФА Александер Чеферин направил критические стрелы в сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые остались в Суперлиге.

- Я был бы не против их ухода. Смешно, но они хотели создать новый турнир, но при этом намерены выступать в Лиге чемпионов этого сезона, - сказал Чеферин Der Spiegel. - Там просто некомпетентные лидеры. Эти люди намеревались убить футбол.

- Перес разносит действия УЕФА и говорит, что клуб может сохранить существование лишь в Суперлиге, а следом пытается купить Мбаппе за 180 млн евро, - добавил Чеферин.

Напомним, что 12 топ-клубов Европы сенсационно создали Суперлигу Европы, но спустя два дня 9 из них под давлением болельщиков вышли из турнира.