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Президент УЕФА: «Нужно объединиться против позорной и шарлатанской Суперлиги»

07 Сентября 2021 • 08:43 Комментировать (1)

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз призвал всех объединиться против идеи запуска Суперлиги Европы. От создания турнира до сих пор не отказались каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

«Прежде всего, мы должны вернуться к стабильной жизни. Для этого необходимо объединиться против позорного и шарлатанского проекта Суперлиги. Надеюсь, что больше такого не случится», - передает слова руководителя AS.

О создании Суперлиги Европы было объявлено в апреле текущего года. Однако спустя несколько дней создатели начали покидать проект в связи с резкой критикой со стороны футбольной общественности.

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Евро-Футбол.Ру,
Александер Чеферин
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
07 Сентября 2021 в 10:25
«Прежде всего, мы должны вернуться к стабильной жизни. Для этого необходимо объединиться против позорного и шарлатанского проекта Суперлиги. Надеюсь, что больше такого не случится и все футбольное бабло останется под контролем нашего великого продажного УЕФА, Аве Насер» - вот правдивое заявление Чеферина.
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