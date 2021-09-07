Президент УЕФА: «Нужно объединиться против позорной и шарлатанской Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз призвал всех объединиться против идеи запуска Суперлиги Европы. От создания турнира до сих пор не отказались каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

«Прежде всего, мы должны вернуться к стабильной жизни. Для этого необходимо объединиться против позорного и шарлатанского проекта Суперлиги. Надеюсь, что больше такого не случится», - передает слова руководителя AS.

О создании Суперлиги Европы было объявлено в апреле текущего года. Однако спустя несколько дней создатели начали покидать проект в связи с резкой критикой со стороны футбольной общественности.