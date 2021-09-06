​На матчи еврокубков вернутся фанаты гостей

Ассоциация футбольных болельщиков на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что УЕФА снова разрешит посещение матчей под своей эгидой фанатам гостевых команд. При этом к болельщикам гостей могут применяться ограничения, установленные на местном уровне.

Ранее УЕФА обещал изучить вопрос возможного возвращения гостевых фанатов на еврокубковые матчи.

Уже на следующей неделе состоятся первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Россию в еврокубках будут представлять три клуба – питерский «Зенит» (ЛЧ) и московские «Спартак» и «Локомотив» (ЛЕ).