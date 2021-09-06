Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 161 Комментарии
Лига чемпионов

​На матчи еврокубков вернутся фанаты гостей

06 Сентября 2021 • 18:50 Комментировать

Ассоциация футбольных болельщиков на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что УЕФА снова разрешит посещение матчей под своей эгидой фанатам гостевых команд. При этом к болельщикам гостей могут применяться ограничения, установленные на местном уровне.

Ранее УЕФА обещал изучить вопрос возможного возвращения гостевых фанатов на еврокубковые матчи.

Уже на следующей неделе состоятся первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.  Россию в еврокубках будут представлять три клуба – питерский «Зенит» (ЛЧ) и московские «Спартак» и «Локомотив» (ЛЕ).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
18:50 · Лига чемпионов
​На матчи еврокубков вернутся фанаты гостей
15:35 · Лига чемпионов
​Клубы из Манчестера потратили более 1 миллиарда евро на текущие составы
05 Сентября
14:34 · Лига чемпионов
​«Милан» пересмотрит цены на билеты на матчи Лиги чемпионов – заявление
00:49 · Лига чемпионов
​Фанаты «Милана» недовольны ценами билетов на матчи ЛЧ на фоне цен «Интера»
04 Сентября
13:29 · Лига чемпионов
Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов
10:02 · Лига чемпионов
Сын Гудьонсена может сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов
03 Сентября
14:58 · Англия. Премьер-лига
Креспо: «Милан должен взять реванш у «Ливерпуля» 3
14:35 · Лига чемпионов
«Аталанта» заявила травмированного Хатебура на Лигу чемпионов
02 Сентября
22:44 · Лига чемпионов
​«Зенит» обнародовал заявку на Лигу чемпионов
21:36 · Лига чемпионов
Эмерсон: «Я каждый день смотрю на свои медали»
30 Августа
16:30 · Лига чемпионов
​Известный арбитр Скомина завершил карьеру
29 Августа
16:36 · Лига чемпионов
​«Челси» хочет выбить специальные разрешения, чтобы принять «Зенит» дома
28 Августа
21:45 · Лига чемпионов
Кузяев расстроен, что не сыграет против Роналду
16:49 · Лига чемпионов
Защитник «Зенита» Караваев: «Интересно сыграть против топ-клубов в Лиге чемпионов»
12:56 · Лига чемпионов
«Зенит» отреагировал на информацию касательно проведения матча с «Челси» на нейтральном поле 1
Все новости
Рекомендуем
 