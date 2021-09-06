Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Лига чемпионов

​Клубы из Манчестера потратили более 1 миллиарда евро на текущие составы

06 Сентября 2021 • 15:35 Комментировать

CIES Football Observatory продолжает радовать любителей футбола интересными исследованиями. На этот раз специалисты проанализировали затраты клубов из чемпионатов большой пятёрки на их текущие составы.

На вершине рейтинга оказались представители Манчестера – «Сити» и «Юнайтед» потратили на нынешний составы более одного миллиарда евро. Тройку замыкает «ПСЖ», что не удивительно, ведь на одного только Неймара клуб потратил 222 миллиона.

Интересно, что в топ-8 находится лондонский «Арсенал», который после трёх туров замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» потратили на свой современный состав 630 миллионов евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:35 · Лига чемпионов
​Клубы из Манчестера потратили более 1 миллиарда евро на текущие составы
05 Сентября
14:34 · Лига чемпионов
​«Милан» пересмотрит цены на билеты на матчи Лиги чемпионов – заявление
00:49 · Лига чемпионов
​Фанаты «Милана» недовольны ценами билетов на матчи ЛЧ на фоне цен «Интера»
04 Сентября
13:29 · Лига чемпионов
Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов
10:02 · Лига чемпионов
Сын Гудьонсена может сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов
03 Сентября
14:58 · Англия. Премьер-лига
Креспо: «Милан должен взять реванш у «Ливерпуля» 3
14:35 · Лига чемпионов
«Аталанта» заявила травмированного Хатебура на Лигу чемпионов
02 Сентября
22:44 · Лига чемпионов
​«Зенит» обнародовал заявку на Лигу чемпионов
21:36 · Лига чемпионов
Эмерсон: «Я каждый день смотрю на свои медали»
30 Августа
16:30 · Лига чемпионов
​Известный арбитр Скомина завершил карьеру
29 Августа
16:36 · Лига чемпионов
​«Челси» хочет выбить специальные разрешения, чтобы принять «Зенит» дома
28 Августа
21:45 · Лига чемпионов
Кузяев расстроен, что не сыграет против Роналду
16:49 · Лига чемпионов
Защитник «Зенита» Караваев: «Интересно сыграть против топ-клубов в Лиге чемпионов»
12:56 · Лига чемпионов
«Зенит» отреагировал на информацию касательно проведения матча с «Челси» на нейтральном поле 1
12:22 · Лига чемпионов
Газзаев: «Зениту» пора бы уже выходить из группы Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем
 