​Клубы из Манчестера потратили более 1 миллиарда евро на текущие составы

CIES Football Observatory продолжает радовать любителей футбола интересными исследованиями. На этот раз специалисты проанализировали затраты клубов из чемпионатов большой пятёрки на их текущие составы.

На вершине рейтинга оказались представители Манчестера – «Сити» и «Юнайтед» потратили на нынешний составы более одного миллиарда евро. Тройку замыкает «ПСЖ», что не удивительно, ведь на одного только Неймара клуб потратил 222 миллиона.

Интересно, что в топ-8 находится лондонский «Арсенал», который после трёх туров замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» потратили на свой современный состав 630 миллионов евро.