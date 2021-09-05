​«Милан» пересмотрит цены на билеты на матчи Лиги чемпионов – заявление

Болельщики «Милана» выражали недовольство ценами на билеты на матчи команды в Лиге чемпионов по сравнению с ценами «Интера» на те же места того же стадиона. В воскресенье на официальном сайте «Милана» было опубликовано заявление генерального директора клуба Ивана Газидиса. Он объявил о том, что клуб признаёт ошибку в определении стратегии ценообразования и пересмотрит цены на билеты.

Ближайший домашний матч в Лиге чемпионов «Милан» проведёт во втором туре группового этапа 28 сентября против «Атлетико». В первом же туре команда Стефано Пиоли будет гостить у «Ливерпуля» на «Энфилде» 15 числа.