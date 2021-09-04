Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов

Испанский вингер Самуэль Кастильехо не включен в заявочный список «Милана» для участия в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Не исключено, что это может быть связано с возможным уходом 26-летнего полузащитника из итальянского гранда. Ранее стало известно, что подписать Кастильехо планирует московский ЦСКА.

Контракт игрока с «россонери» рассчитан еще на два года. Согласно оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость испанца составляет восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Самуэль принял участие лишь в одном поединке.