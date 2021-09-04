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Лига чемпионов

Сын Гудьонсена может сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов

04 Сентября 2021 • 10:02 Комментировать

Исландский хавбек Андри Гудьонсен, который является сыном бывшего футболиста каталонской «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, включен в расширенный заявочный лист мадридского «Реала» для участия в Лиге чемпионов.

Летом прошлого года 19-летний игрок был переведен в резервную команду «королевского» клуба. Стало известно, что за мадридский коллектив полузащитник будет выступать под номером 42.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром», миланским «Интером» и «Шерифом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андри Гудьонсен
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