Сын Гудьонсена может сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов

Исландский хавбек Андри Гудьонсен, который является сыном бывшего футболиста каталонской «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, включен в расширенный заявочный лист мадридского «Реала» для участия в Лиге чемпионов.

Летом прошлого года 19-летний игрок был переведен в резервную команду «королевского» клуба. Стало известно, что за мадридский коллектив полузащитник будет выступать под номером 42.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром», миланским «Интером» и «Шерифом».