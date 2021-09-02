Эмерсон: «Я каждый день смотрю на свои медали»

Эмерсон, перебравшийся летом в ряды «Лиона», вспомнил об особенных эмоциях, связанных с победами в финалах чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

«Я каждый день смотрю на свои медали. Всякий раз утверждаюсь во мнении, что мне сильно повезло получить такой шанс в своей карьере. Мой сын одевает их на шею.

Перед финалом Евро англичане не сомневались, что титул будет у них в кармане.

Наше возвращение в Рим и последующее празднование победы – один из наиболее памятных моментов в карьере. Всем было трудно после огромного разочарования, связанного с пропуском прошлого чемпионата мира. Здорово было выиграть Евро спустя три года после этого», - передаёт слова Эмерсона Sky Sports.