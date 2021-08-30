​Известный арбитр Скомина завершил карьеру

Известный словенский футбольный арбитр Дамир Скомина в понедельник дал пресс-конференцию. По ходу мероприятия Скомина объявил о завершении судейской карьеры в возрасте 45 лет.

Дамир Скомина изъявил желание продолжить футбольную деятельность. Он будет баллотироваться на пост президента клуба «Изола», выступающего в третьем по рангу футбольном дивизионе Словении. Слова Скомины передаёт STA.

Стоит сказать, что в 2019 году Дамир Скомина обслуживал финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» с результатом 2:0. Двумя годами ранее Скомина работал на финале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», где «красные дьяволы» победили 2:0.