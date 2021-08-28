​УЕФА пересматривает запрет на присутствие гостевых фанатов

УЕФА на страницах своего официального сайта опубликовал календарь группового этапа Лиги чемпионов. В публикации есть важное примечание, касающиеся фанатов гостевых команд. В настоящий момент работает правило, которое запрещает болельщикам команд гостей ездить на матчи еврокубков. УЕФА пересматривает это правило и сделает объявление в ближайшие дни.

Добавим, что Россию на основной стадии еврокубков представят «Зенит» (Лига чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (Лига Европы).

Напомним, что «Зенит» путь в Лиге чемпионов начнёт с гостевого матча против «Челси».