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Лига чемпионов

​Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге чемпионов изменились с приходом Роналду

27 Августа 2021 • 22:07 Комментировать (1)

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Совсем скоро мы снова увидим португальца в Премьер-лиге Англии, и это будет очень интересно.

Между тем, шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге чемпионов с приходом Криштиану Роналду изменились. Если раньше эксперты из области ставок на спорт оценивали вероятность завоевания «МЮ» трофея Лиги чемпионов в 5,5%, то теперь вероятность выросла до 7,69%.

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Манчестер Юнайтед» будут «Вильярреал», «Аталанта» и «Янг Бойз». Матчи пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Августа 2021 в 22:51
Главное в стенку его не ставить... Хе-хе...
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