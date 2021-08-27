​Шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге чемпионов изменились с приходом Роналду

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Совсем скоро мы снова увидим португальца в Премьер-лиге Англии, и это будет очень интересно.

Между тем, шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге чемпионов с приходом Криштиану Роналду изменились. Если раньше эксперты из области ставок на спорт оценивали вероятность завоевания «МЮ» трофея Лиги чемпионов в 5,5%, то теперь вероятность выросла до 7,69%.

Напомним, что на групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Манчестер Юнайтед» будут «Вильярреал», «Аталанта» и «Янг Бойз». Матчи пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре.