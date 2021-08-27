​Назван фаворит Лиги чемпионов

В четверг прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. По её завершению любители футбола и эксперты начали строить прогнозы о том, кто сможет выйти из групп в плей-офф, и кто в целом является фаворитом нового розыгрыша сильнейшего клубного турнира континента.

По мнению специалистов из мира ставок, главными фаворитами Лиги чемпионов сезона 2021/2022 являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Вероятность завоевания ими трофея оценивается соответственно в 21,28% и 20,83%. На третьем месте идёт «Бавария» (12,5%), на четвёртом – «Челси» (11,76%).

Вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов экспертами оценивается в 0,25%.