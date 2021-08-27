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Лига чемпионов

​Назван фаворит Лиги чемпионов

27 Августа 2021 • 20:33 Комментировать (2)

В четверг прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. По её завершению любители футбола и эксперты начали строить прогнозы о том, кто сможет выйти из групп в плей-офф, и кто в целом является фаворитом нового розыгрыша сильнейшего клубного турнира континента.

По мнению специалистов из мира ставок, главными фаворитами Лиги чемпионов сезона 2021/2022 являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Вероятность завоевания ими трофея оценивается соответственно в 21,28% и 20,83%. На третьем месте идёт «Бавария» (12,5%), на четвёртом – «Челси» (11,76%).

Вероятность победы «Зенита» в Лиге чемпионов экспертами оценивается в 0,25%.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Бавария Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
27 Августа 2021 в 21:46
Не давайте читать это дрыг-ноге, а то опять метнет что-то в виде повязки.... Хе-хе..
ARTUR
27 Августа 2021 в 20:42
Испанцев уже не котируют даже в тройку )) посмотрим по весне ))
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