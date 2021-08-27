Борис Игнатьев исключил возможность выхода «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов

Борис Игнатьев, в прошлом руководивший футболистами питерского «Зенита» из технической зоны «Газпром Арены», оценил шансы команды на выход в весеннюю часть наиболее престижного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов.

Напомним, питерцам предстоит сразиться с итальянским «Ювентусом», английским «Челси» и шведским «Мальмё» на групповом этапе турнира.

Борис Игнатьев подчеркнул, что у всех оппонентов «Зенита» будет преимущество перед «сине-бело-голубыми». У итальянцев и англичан оно будет проявляться в качестве перевеса в классе, а в пользу шведов говорит то, что внутренний чемпионат уже сейчас в разгаре.

«Лига Европы, конечно, возможна», - сказал специалист в интервью «Футболу России».