Малафеев – о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов: «Группа сложно проходимая»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался насчёт итогов состоявшейся вчера в Стамбуле жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Сильнейший клуб России попал в квартет Н, где его конкурентами будут «Челси», «Ювентус» и «Мальмё». По мнению экс-вратаря «сине-бело-голубых», труднее всего подопечным Семака будет в играх с английским и итальянским клубами.

«Эти команды мастеровитее, они достаточно хорошо укомплектованы. Группа действительно очень сложно проходимая, тем она и интереснее», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Ранее о мыслями о доставшихся «Зениту» соперниках поделился наставник команды Сергей Семак.