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Лига чемпионов

Малафеев – о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов: «Группа сложно проходимая»

27 Августа 2021 • 11:47 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался насчёт итогов состоявшейся вчера в Стамбуле жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Сильнейший клуб России попал в квартет Н, где его конкурентами будут «Челси», «Ювентус» и «Мальмё». По мнению экс-вратаря «сине-бело-голубых», труднее всего подопечным Семака будет в играх с английским и итальянским клубами.

«Эти команды мастеровитее, они достаточно хорошо укомплектованы. Группа действительно очень сложно проходимая, тем она и интереснее», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Ранее о мыслями о доставшихся «Зениту» соперниках поделился наставник команды Сергей Семак.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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