Нойер предостерёг «Баварию»: «Ошибки в группе допускать нельзя»

Мануэль Нойер поделился впечатлениями после состоявшейся вчера в Стамбуле жеребьёвки Лиги чемпионов.

«В группе, что нам досталась, ошибок допускать нельзя. Все наши противники очень сильны. «Барселона» все ещё в памяти у нас после 2020 года. Матчи против этой команды будут для нас испытанием, хоть каталонцы уже и без Месси.

«Бенфика» - играющая команда, у них на стадионе всегда царит потрясающая атмосфера.

Стоит избежать недооценки «Динамо», поскольку украинцы будут биться до самого конца. С нетерпением жду старта Лиги чемпионов», - приводит слова Нойера сайт УЕФА.