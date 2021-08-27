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Лига чемпионов

Де Дзерби – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нужно уважать всех соперников»

27 Августа 2021 • 10:28 Комментировать

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби высказался на тему итогов состоявшейся вчера в Стамбуле жеребьёвки Лиги чемпионов.

С «горняками» в группе снова выступят «Интер» и «Реал», как и в прошлом году. Компанию им составит дебютант турнира – молдавский «Шериф».

«Интер» и «Реал» сменили тренеров и, возможно, даже стали сильнее. Также у нас в группе «Шериф». Я не очень хорошо знаю эту команду, но они замечательно выступили против загребского «Динамо» в квалификации. Всегда трудно сразу после жеребьёвки сказать, насколько группа лёгкая или сложная.

В Лиге чемпионов нужно с уважением относиться ко всем своим визави. Мы будем настраиваться на каждый матч», - приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба «оранжево-чёрных».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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