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Лига чемпионов

Почеттино: «Хотим выиграть все матчи»

27 Августа 2021 • 09:03 Комментировать (1)

Маурисио Почеттино ставит перед своей командой задачу финишировать на первом месте в группе А Лиги чемпионов.

Несмотря на солидный подбор соперников – «Манчестер Сити», «Лейпциг» и «Брюгге», аргентинский наставник будет требовать от парижан победы в каждом матче.

«Нам важно завоевать первое место. Мы хотим выиграть все свои матчи на групповой стадии, это приоритет для нас.

Поединки с «горожанами» всегда особенные, поскольку это один из сильнейших клубов Европы. Мы понимаем, что игроки «Брюгге» и «Лейпцига» оставят на поле все силы», - приводит слова Почеттино сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Милка
27 Августа 2021 в 09:27
Понесло мужика. Еще бы. Два года назад он и представить себе не мог, что будет тренировать денежный мешок. Да еще и Месси бонусом свалился. Вот, что значит-оказаться в нужное время в нужном месте
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