Почеттино: «Хотим выиграть все матчи»

Маурисио Почеттино ставит перед своей командой задачу финишировать на первом месте в группе А Лиги чемпионов.

Несмотря на солидный подбор соперников – «Манчестер Сити», «Лейпциг» и «Брюгге», аргентинский наставник будет требовать от парижан победы в каждом матче.

«Нам важно завоевать первое место. Мы хотим выиграть все свои матчи на групповой стадии, это приоритет для нас.

Поединки с «горожанами» всегда особенные, поскольку это один из сильнейших клубов Европы. Мы понимаем, что игроки «Брюгге» и «Лейпцига» оставят на поле все силы», - приводит слова Почеттино сайт УЕФА.