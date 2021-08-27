Клопп рассказал, как отреагировал на жребий в Лиге чемпионов

В четверг, 26 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Своей реакцией на итог жребия поделился рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Если честно, я засмеялся, когда увидел итоги жеребьевки. Нам попалась очень сложная группа. Но это же Лига чемпионов, здесь приходится играть с сильнейшими клубами. Некоторые из них попались нам. Наша команда по-прежнему имеет большие амбиции в этом турнире, мы хотим проявить себя», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что соперниками мерсисайдского гранда по группе стали мадридский «Атлетико», «Милан» и «Порту».