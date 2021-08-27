​Как сенсационный «Шериф» из Молдовы выступит в Лиге чемпионов

Можно сколько угодно подшучивать над «Шерифом» по поводу лимита на легионеров, но факт остаётся фактом – впервые в истории молдавская команда попала в групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы оказаться в основной сетке, команде Юрия Вернидуба пришлось преодолеть сразу четыре раунда квалификации, в частности выбить «Црвену Звезду» и загребское «Динамо». Теперь это дело прошлое - «Шериф» узнал соперников по групповой стадии и готовится к новым, куда более серьёзным вызовам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы тираспольской команды в сильнейшем клубном турнире Старого света.

Что бы ни случилось с «Шерифом» на групповом этапе, команде уже покорилось историческое для себя и для всей футбольной Молдовы достижение. Этот факт может помочь футболистам «Шерифа» в будущих шести матчах Лиги чемпионов, ведь на них не будет давить ответственность. Если «Шериф» проиграет все матчи – это будет просто хороший опыт, а если возьмёт какие-то очки – это станет хорошим бонусом. В таких условиях команда Юрия Вернидуба может просто получать удовольствие от происходящего.

«Шериф» оказался в одном квартете с двумя статусными клубами. Из корзины номер 1 при жеребьёвке молдавской команде достался «Интер», который после долгожданного чемпионства некоторым образом видоизменился. Антонио Конте на тренерском мостике сменил Симоне Индзаги, плюс произошли изменения в составе команды. Оценить перспективы сегодняшнего «Интера» пока сложно, но после завоевания титула Серии А «нерадзурри» наверняка хотят показать себя и в Лиге чемпионов. Тем более что в прошлом году «Интер» занял последнее место в группе и остался без евровесны.

Из корзины под номером 2 «Шерифу» попал «Реал» - самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов. Как и «Интер», «Реал» летом сменил тренера – в мадридский клуб вернулся Карло Анчелотти. В составе «сливочных» хватает игроков высокого класса, плюс на днях ожидается приезд Килиана Мбаппе. Наверняка «Реал» рассчитывает уже в этом сезоне вернуть себе не только титул Ла Лиги, но и титул Лиги чемпионов. Клубы такого калибра просто не имеют права ставить себе какие-то другие задачи, кроме максимальных. Особенно после сезона без трофеев.

Из третьей корзины «Шерифу» достался «Шахтёр». Украинский клуб сейчас находится в переходном состоянии. Команду принял известный в Европе тренер Роберто де Дзерби, который только начал прививать футболистам свои идеи. Даже в обороне ставка в еврокубках делается на бразильцев. Появилось множество молодых игроков, а ветераны вроде Тараса Степаненко уходят на второй план. «Шахтёр» всегда имел высокие амбиции, но по поводу ближайших перспектив «горняков» есть сомнения. Перестройка есть перестройка.

О соперниках «Шерифа» мы немного поговорили, а теперь давайте порассуждаем о перспективах команды Юрия Вернидуба в этой группе. Есть ли у молдаван шансы выйти в плей-офф? Едва ли. «Шериф» постарается навязать борьбу «Реалу» и «Интеру» в отдельно взятых матчах, особенно дома, но не более того. А вот побороться с нынешним «Шахтёром» за третье место и билет в Лигу чемпионов «Шерифу» вполне реально. Украинская команда перестраивается, а перестройка не может быть абсолютно безболезненной. На старте сезона мы успели увидеть проблемы «Шахтёра» как в обороне, так и в атаке. Надо признать, что «Монако» «оранжево-чёрные» прошли не без солидной доли везения. Роберто де Дзерби нужно время, и пока что «Шериф» может воспользоваться проблемами «горняков», в том числе за счёт своего куража и эмоций от дебютного выступления в Лиге чемпионов.

Алексей Антоненко