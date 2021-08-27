​Какие шансы у «Зенита» выйти из группы Лиги чемпионов

«Зенит» узнал имена своих соперников на групповой стадии Лиги чемпионов. Команде Сергея Семака предстоит сразиться с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о результатах жеребьёвки для чемпиона России и оценивает шансы «сине-бело-голубых» выйти в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.

Углубляться в рассуждения по поводу посева «Зенита» перед жеребьёвкой не имело большого смысла. Если посмотреть на предыдущие сезоны, то питерцы не раз получали, казалось бы, вполне «съедобную» группу, но в итоге оставались у разбитого корыта. На этот раз «сине-бело-голубые» угодили в квартет с двумя ярко выраженными европейскими грандами.

Из корзины номер 1 «Зениту» достался «Челси» - действующий обладатель трофея Лиги чемпионов. За последние годы клуб Романа Абрамовича серьёзно потратился на трансферном рынке. Этим летом «пенсионеры» продолжили усиливать атаку, подписав контракт с Ромелу Лукаку. Впрочем, в составе «Челси» и без Лукаку хватает мастеров высокого класса, не нуждающиеся в представлении.

Способен ли «Зенит» навязать борьбу «Челси»? Учитывая выступления питерцев в Лиге чемпионов в последние годы, этот вопрос звучит немножко смешно. С другой стороны, футбольной России пора менять менталитет, переходя от менталитета неудачника к менталитету победителя. Никто не говорит, что нужно кричать о победе над «Челси», но выходить на игру с поднятыми лапками кверху – определённо не вариант. На бумаге «Челси» в разы сильнее «Зенита», но почему бы не постараться зацепиться за какой-то результат хотя бы дома? Футбол тем и прекрасен, что любая команда имеет шанс добиться результата при правильной подготовке и настроен.

«Ювентус», как и «Челси», относится к разряду статусных топ-клубов. При этом туринцы переживают процесс перестройки, и по сравнению с лондонцами прямо сейчас они кажутся менее опасными. Судя по всему, Криштиану Роналду покинет команду, и Массимилиано Аллегри поведёт «старую синьору» новым курсом со ставкой на других игроков, других лидеров. Опять же, на бумаге «Зенит» в разы слабее даже такого «Ювентуса», но сразу записывать себе 0 очков за две игры с туринцами точно не нужно.

Из корзины номер 4 «Зениту» попал «Мальмё». Точно так же, как не стоит записывать себе 0 очков за игры против «Челси» и «Ювентуса», не стоит записывать себе 6 очков за игры против «Мальмё». Благо, прошлогодний опыт с «Брюгге» должен помочь питерцам серьёзно отнестись к чемпиону Швеции. «Мальмё» - крепкая команда, которая будет сражаться, особенно на своём поле. В последний раз «небесно-голубые» играли на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016, и тогда в родных стенах они обыграли «Шахтёр».

Говоря объективно, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» минимальны. Реальная задача для питерцев в такой группе – третье место и билет в Лигу Европы. Возможно, такой статус в квартете раскрепостит команду Сергея Семака, и она сможет достойно выступить в матчах с «Челси» и «Ювентусом», набрав какие-то очки. Это уже будет шагом вперёд. Что касается финиша на первом или втором месте в группе, то всерьёз думать о решении такой задачи «Зениту» пока рано.

Алексей Антоненко