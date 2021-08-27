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Лига чемпионов

Маротта – о группе Лиги чемпионов «Интера»: «У нас коварные соперники»

27 Августа 2021 • 00:47 Комментировать

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, «Интеру» в соперники достались мадридский «Реал», донецкий «Шахтёр», а также новичок турнира – «Шериф» из Тирасполя (Молдова).

«Лига чемпионов очень отличается от внутреннего чемпионата. В еврокубках более частыми являются случаи побед в матчах аутсайдеров. У нас коварные соперники, мы должны подойти к этим встречам в лучших кондициях», - сказал Маротта в интервью Sky Sport Italia.

Известны даты старта группового этапа турнира – 13 и 14 сентября, однако календарь игр на данной стадии пока не определён.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Шериф Шахтёр Донецк Джузеппе Маротта Лига Чемпионов
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