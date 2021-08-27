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Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Не выйдет «Зенит» из группы, пойдёт в Лигу Европы, ничего страшного» эксклюзив

27 Августа 2021 • 00:10 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«Группой смерти это назвать нельзя. Я видел группы, где сильные все четыре команды. Здесь «Мальмё» не слишком сильный, они уступают в классе другим командам из четвёртой корзины. Что можно сказать о шансах? Мы каждый год говорим об этом и понимаем, что лучше посмотреть жеребьёвку, помолчать и никаких выводов не делать.

Сегодняшний футбол устроен так, что ты вылетел из одного турнира и можешь попасть в другой. Сейчас еще если сделают так, что из Лиги Европы можно вылететь в Лигу конференций, вообще будет шикарно (смеётся). Группа нормальная, соперники серьёзные, хорошие, но другие группы есть сильнее, такое мое мнение. С английскими клубами много играли. «Ювентус» сейчас не такой уж и фаворит. Но мы до этого говорили, что соперники попадались средние, а «Зенит» в итоге все равно не выходил. Так что чему тут удивляться. Не выйдут, пойдут в Лигу Европы, ничего страшного», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
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