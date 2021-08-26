Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 416 Комментарии
Лига чемпионов

​Семак оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов для «Зенита»

26 Августа 2021 • 23:45 Комментировать

В четверг вечером «Зенит» узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов. Питерцы сразятся с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». После победы над ЦСКА (1:0) результаты жеребьёвки прокомментировал рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Челси» - фаворит нашей группы. «Ювентус» - многолетний лидер Италии, также топ-клуб. Конечно, наши болельщики с удовольствием придут посмотреть на игру этих команд», - высказался Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Что касается «Мальмё», то Семак заявил, что на групповой стадии Лиги чемпионов команд низкого уровня не бывает.

Календарь матчей «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов станет известен позднее. Первые игры пройдут уже 13 и 14 сентября. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
00:47 · Лига чемпионов
Маротта – о группе Лиги чемпионов «Интера»: «У нас коварные соперники»
00:34 · Лига чемпионов
​Ловрен дал комментарий о жеребьёвке Лиги чемпионов для «Зенита»
00:32 · Лига чемпионов
Бутрагеньо поделился мнением о группе «Реала» в Лиге чемпионов
00:13 · Лига Европы
Кто из стран бывшего СССР пробился в групповой турнир еврокубков
00:10 · Лига чемпионов
Александр Мостовой: «Не выйдет «Зенит» из группы, пойдёт в Лигу Европы, ничего страшного» эксклюзив
26 Августа
23:45 · Лига чемпионов
​Семак оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов для «Зенита»
23:36 · Лига чемпионов
Червиченко – о группе «Зенита» в Лиге чемпионов: «Надо быть реалистами»
22:33 · Лига чемпионов
Барези: «Милану не стоит забывать свою историю»
22:09 · Лига чемпионов
Аршавин: «Здорово, что к нам приедет обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА»
21:58 · Лига чемпионов
Малафеев подвёл итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов
21:46 · Лига чемпионов
Букмекеры назвали «ПСЖ» главным фаворитом ЛЧ в сезоне 2021/22
21:01 · Лига чемпионов
Игонин: «Это самые сильные соперники в Лиге чемпионов для «Зенита» за последнее время» 2 эксклюзив
20:43 · Лига чемпионов
​Тухеля признали лучшим тренером сезона
20:31 · Лига чемпионов
​Жоржиньо – лучший футболист прошлого сезона 1
20:11 · Лига чемпионов
​Канте и Холанн получили награды по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем
 