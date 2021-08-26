​Семак оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов для «Зенита»

В четверг вечером «Зенит» узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов. Питерцы сразятся с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё». После победы над ЦСКА (1:0) результаты жеребьёвки прокомментировал рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Челси» - фаворит нашей группы. «Ювентус» - многолетний лидер Италии, также топ-клуб. Конечно, наши болельщики с удовольствием придут посмотреть на игру этих команд», - высказался Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Что касается «Мальмё», то Семак заявил, что на групповой стадии Лиги чемпионов команд низкого уровня не бывает.

Календарь матчей «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов станет известен позднее. Первые игры пройдут уже 13 и 14 сентября.