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Лига чемпионов

Червиченко – о группе «Зенита» в Лиге чемпионов: «Надо быть реалистами»

26 Августа 2021 • 23:36 Комментировать

Андрей Червиченко, в прошлом представлявший московский «Спартак» в качестве президента клуба, оценил шансы питерского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, питерцам предстоит сразиться с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и «Мальмё».

Червиченко отметил, что в прошлом сезоне болельщики «Зенита» ожидали, что команда составит конкуренцию своим тогдашним оппонентам («Брюгге» (Бельгия), «Лацио» (Италия), «Боруссия» Дортмунд (Германия)), но после проигрыша в первом туре потеряли какие-либо надежды.

«Всё-таки надо быть реалистами. В прошлом году мы ведь тоже надеялись на Лигу Европы, а то и второе место», - сказал Червиченко в интервью «Футболу России».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Андрей Червиченко
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