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Лига чемпионов

Барези: «Милану не стоит забывать свою историю»

26 Августа 2021 • 22:33 Комментировать

Легендарный защитник Франко Барези прокомментировал итоги жеребьёвки для «Милана», в котором выступал в качестве футболиста.

«Конечно, стартуя в четвёртой корзине при жеребьёвке, нам было необходима удача, чтобы попасть в группу легче, но «Милану» не стоит забивать свою историю. У нас прекрасные оппоненты, мы будем проводить каждый матч с большим энтузиазмом», - сказал Барези в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Милану» предстоит сразиться с мадридским «Атлетико», «Ливерпулем» и «Порту». Календарь противостояний пока неизвестен.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Атлетико Мадрид Порту Лига Чемпионов Франко Барези
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