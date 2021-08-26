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Лига чемпионов

Аршавин: «Здорово, что к нам приедет обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА»

26 Августа 2021 • 22:09 Комментировать
Известный в прошлом футболист, игравший на острие атаки питерского «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин, дал оценку командам, которые навестят Санкт-Петербург осенью для противостояний «сине-бело-голубым» на групповом этапе наиболее престижного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов.

«Здорово, что к нам приедет обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА.», - приводит слова экс-форварда официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, питерцы на групповом этапе померятся силами с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Календарь матчей пока не определён.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Зенит Андрей Аршавин Мальмё Лига Чемпионов
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