Аршавин: «Здорово, что к нам приедет обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА»

Известный в прошлом футболист, игравший на острие атаки питерского «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин, дал оценку командам, которые навестят Санкт-Петербург осенью для противостояний «сине-бело-голубым» на групповом этапе наиболее престижного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов.
«Здорово, что к нам приедет обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА.», - приводит слова экс-форварда официальный телеграм-канал «Зенита».
Напомним, питерцы на групповом этапе померятся силами с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Календарь матчей пока не определён.
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