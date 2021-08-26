Малафеев подвёл итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов

Вячеслав Малафеев, в прошлом защищавший рамку ворот питерского «Зенита», прокомментировал жребий квартета в Лиге чемпионов, выпавший «сине-бело-голубым».

Напомним, питерский клуб на групповой стадии турнира будет противостоять английскому «Челси», итальянскому «Ювентусу» и шведскому «Мальмё».

Малафеев признал высокий статус визави «Зенита» по квартету, но отметил, что со всеми командами можно конкурировать.

«В таких турнирах, как Лига чемпионов, все мечтают играть и здесь можно обыгрывать любые команды», - сказал Малафеев в интервью Sport24.

Календарь матчей «Зенита» в наиболее престижном клубном евротурнире пока не определён.