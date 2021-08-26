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Лига чемпионов

Игонин: «Это самые сильные соперники в Лиге чемпионов для «Зенита» за последнее время» эксклюзив

26 Августа 2021 • 21:01 Комментировать (1)

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «сине-бело-голубых» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Мне кажется, это самые сильные соперники в Лиге чемпионов для «Зенита» за последнее время. Это очень большие клубы. Но задача выхода из группы стоит уже не первый год, она не снималась и не будет сниматься после жеребьёвки. Понятно, что объективно больше шансов бороться за третье место. Но нужно бороться в каждом матче, чтобы было больше гарантий остаться в еврокубках.

Есть ли шансы выйти в плей-офф? Шансы всегда есть. Клубы такого уровня, как «Челси», очень часто обращают внимание по ходу сезона на отдельные турниры. Они участвуют и в Кубке Англии, и в английской Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что в какой-то момент они сосредоточатся на том турнире, где у них дела будут идти не так хорошо. Это тоже одна из возможностей для «Зенита» забирать очки», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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Комментарии (1)
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Don sangre
26 Августа 2021 в 21:07
Может быть хватить думать за других? Что там в приоретах у других хрен знает. Зениту если он хочет добиться успеха на международном уровне надо гнать Семака.
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