Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «сине-бело-голубых» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Мне кажется, это самые сильные соперники в Лиге чемпионов для «Зенита» за последнее время. Это очень большие клубы. Но задача выхода из группы стоит уже не первый год, она не снималась и не будет сниматься после жеребьёвки. Понятно, что объективно больше шансов бороться за третье место. Но нужно бороться в каждом матче, чтобы было больше гарантий остаться в еврокубках.

Есть ли шансы выйти в плей-офф? Шансы всегда есть. Клубы такого уровня, как «Челси», очень часто обращают внимание по ходу сезона на отдельные турниры. Они участвуют и в Кубке Англии, и в английской Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что в какой-то момент они сосредоточатся на том турнире, где у них дела будут идти не так хорошо. Это тоже одна из возможностей для «Зенита» забирать очки», - сказал Игонин.