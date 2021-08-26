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Лига чемпионов

​Тухеля признали лучшим тренером сезона

26 Августа 2021 • 20:43 Комментировать

Томас Тухель был признан лучшим тренером прошлого сезона. Об этом было объявлено после завершения процедуры жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что по ходу прошлого клубного сезона Томас Тухель сменил место работы – в декабре его уволили из «ПСЖ», а в январе он возглавил «Челси». Под руководством Тухеля лондонцы сразу смогли прибавить, а в мае они завоевали трофей Лиги чемпионов. В финальной битве «пенсионеры» переиграли «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0.

Добавим, что на приз лучшему тренеру сезона претендовали ещё Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Роберто Манчини из сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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