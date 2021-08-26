​Жоржиньо – лучший футболист прошлого сезона

После завершения процедуры жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА объявил имя лучшего футболиста прошлого клубного сезона. Награда досталась полузащитнику «Челси» Жоржиньо. Как известно, именно лондонцы в прошлом сезоне завоевали трофей Лиги чемпионов. Жоржиньо был настоящим лидером команды на поле.

Вскоре после триумфа в Лиге чемпионов Жоржиньо успешно выступил со сборной Италии на чемпионате Европы. «Скуадра адзурра» завоевала трофей, обыграв в финальном поединке Англию в серии одиннадцатиметровых ударов.

Добавим, что за эту награду с Жоржиньо боролся его одноклубник Н’Голо Канте (он был признан лучшим хавбеком сезона 2020/2021 в Лиге чемпионов) и представитель «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.