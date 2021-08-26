​Канте и Холанн получили награды по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов

УЕФА завершил раздачу индивидуальных наград по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Мы уже сообщали, что лучшим голкипером был признан Эдуар Менди из «Челси», а лучшим защитником – Рубеш Диаш из «Манчестер Сити».

В продолжении церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов награды получили Н’Голо Канте из «Челси» и Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Их признали лучшим полузащитником и лучшим нападающим прошлого сезона Лиги чемпионов соответственно.

Напомним, что трофей Лиги чемпионов в прошлом сезоне достался «Челси». В финале «пенсионеры» обыграли «Манчестер Сити».