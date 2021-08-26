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Лига чемпионов

Рубен Диаш стал лучшим защитником минувшего сезона в Лиге чемпионов

26 Августа 2021 • 19:56 Комментировать

Португальский центральный оборонец «Манчестер Сити» Рубен Диаш получил награду от УЕФА как лучший футболист своего амплуа в европейском сезоне 2020/2021.

24-летний футболист «горожан» помог команде Хосеп Гвардиолы добраться до финала Лиги чемпионов, где манчестерский клуб уступил «Челси» с минимальным счётом 0:1.

В прошлой еврокубковой кампании Рубен Диаш принял участие в 11 матчах и получил одну жёлтую карточку.

Главными конкурентами португальца в борьбе за престижное звание стали два представителя команды Томаса Тухеля - Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер.

 

 

 

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Манчестер Сити Рубен Диаш
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