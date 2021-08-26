Рубен Диаш стал лучшим защитником минувшего сезона в Лиге чемпионов

Португальский центральный оборонец «Манчестер Сити» Рубен Диаш получил награду от УЕФА как лучший футболист своего амплуа в европейском сезоне 2020/2021.
24-летний футболист «горожан» помог команде Хосеп Гвардиолы добраться до финала Лиги чемпионов, где манчестерский клуб уступил «Челси» с минимальным счётом 0:1.
В прошлой еврокубковой кампании Рубен Диаш принял участие в 11 матчах и получил одну жёлтую карточку.
Главными конкурентами португальца в борьбе за престижное звание стали два представителя команды Томаса Тухеля - Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер.
Manchester City rock Rúben Dias wins #UCL Defender of the Season! #UEFAawards | #UCLdraw | @ManCity pic.twitter.com/cM6ReNY9B7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021