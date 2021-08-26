«Зенит» узнал соперников по группе Лиги чемпионов – в Питер приедут «Челси» и «Ювентус»

Только что закончилась церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и представитель РПЛ, «Зенит».

За выход в стадию плей-офф российскому клубу придется посостязаться с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Напомним, что «Зенит» при жеребьёвке находился в третьей корзине.

В прошлом году питерцам не удалось выйти из группы, пропустив вперед «Брюгге», «Лацио» и дортмундскую «Боруссию». Также отметим, что в случае неудачных выступлений российских команд в еврокубках, РПЛ может потерять прямую путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого Света. Вчера Россию в таблице коэффициентов УЕФА опередила Австрия.