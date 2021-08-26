Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 311 Комментарии
Лига чемпионов

Жеребьёвка Лиги чемпионов: прямая трансляция, онлайн

26 Августа 2021 • 18:30 Комментировать (17)

В Стамбуле проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало в 19:00.

Сегодня своих соперников узнает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Также последим за жребием для киевского «Динамо», донецкого «Шахтёра» и тираспольского «Шерифа».

Первая корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

Вторая корзина: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.

Третья корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтёр» Донецк, «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зальцбург», «ЗЕНИТ».

Четвертая корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальмё», «Вольфсбург», «Шериф».

Онлайн-трансляция доступна вашему вниманию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (17)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Pol-black
26 Августа 2021 в 20:21
группа у Барсы самая сложная. первая группа - огонь! битва шейхов! мадриду подфартило здорово, как и МЮ. Зенит на выход в ЛЕ. группы С и G самые непонятные. соперники примерно равные и не очень сильные.
JUMPER
26 Августа 2021 в 20:16
АТЛИШНА...усе слажилося...будим сапаставлять и сравнивать...)))
Zenituwka
26 Августа 2021 в 20:08
Ждём комментарии поросят-шизиков которые всех уверяли что Зениту достанутся Севильи/Спортинги. Снова себя дураками выставили.
Группа неплохая, жеребьевка радует.
Dimonorunov
26 Августа 2021 в 20:05
ЮВЕ и ЧЕЛСИ рвите Зенитовских
Zenituwka
26 Августа 2021 в 20:08
Тебя обижали что-ли?)
JUMPER
26 Августа 2021 в 20:17
а чо ни заметна...)))
Sparrow88
26 Августа 2021 в 20:02
Ухх Зенит! Отличные команды приедут в Питер!
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:54
полное дежавю )) пока что бавария --барса оболдеть
JUMPER
26 Августа 2021 в 19:36
щас услышим пригавор для Зенита и др. пост саветских...)))
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:41
ты как то в миноре ))
JUMPER
26 Августа 2021 в 19:53
ну дык риальна...пирспиктив малавата...)))
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:55
ну подождем давай ))
ARTUR
26 Августа 2021 в 20:02
ну пока что Зениту не так страшно , кто только четвертый будет , с ЮВЕ можно бодатся
JUMPER
26 Августа 2021 в 20:03
))) пободаемся...)))
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:20
услышали ))
ARTUR
26 Августа 2021 в 19:16
врачам спасших Эриксона , могли бы и стоя поапладировать
ARTUR
26 Августа 2021 в 18:40
вторая корзина бомба )) ох и люблю я этот момент )) жеребьевку ))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:11 · Лига чемпионов
​Канте и Холанн получили награды по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов
19:56 · Лига чемпионов
Рубен Диаш стал лучшим защитником минувшего сезона в Лиге чемпионов
19:42 · Лига чемпионов
Эдуар Менди – лучший голкипер прошедшего сезона в Лиге чемпионов
15:33 · Италия. Серия А
Роналду разочарован результатами «Ювентуса» в Лиге чемпионов 12
14:47 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев назвал залог успеха российских клубов в еврокубках 2
14:32 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: В Лиге чемпионов было бы интересно сыграть с лучшими командами
12:29 · Лига чемпионов
Гендиректор «Шахтёра» хочет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов 1
11:59 · Лига чемпионов
Агент Головина отреагировал на вылет «Монако» из Лиги чемпионов
09:31 · Лига чемпионов
Главный тренер «Шерифа»: «Мы заслужили играть в группе Лиги чемпионов» 4
09:11 · Лига чемпионов
Пятов - о выходе «Шахтёра» в групповой этап ЛЧ: «Ещё пошумим»
08:41 · Лига чемпионов
Уткин: «Я просто счастлив за «Шериф»
08:31 · Лига чемпионов
Гендиректор «Шахтёра» - о камбэке в матче с «Монако»: «Было предынфарктное состояние»
08:29 · Лига чемпионов
Как «Шахтёр» с «Шерифом» выходили в Лигу чемпионов - видео видео
08:28 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Заслужили больше эту победу, чем «Монако»
08:22 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтёра» в Лигу чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем
 