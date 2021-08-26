Жеребьёвка Лиги чемпионов: прямая трансляция, онлайн

В Стамбуле проходит жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало в 19:00.
Сегодня своих соперников узнает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Также последим за жребием для киевского «Динамо», донецкого «Шахтёра» и тираспольского «Шерифа».
Первая корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».
Вторая корзина: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.
Третья корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтёр» Донецк, «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зальцбург», «ЗЕНИТ».
Четвертая корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальмё», «Вольфсбург», «Шериф».
Группа неплохая, жеребьевка радует.