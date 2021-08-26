Главный тренер «Шерифа»: «Мы заслужили играть в группе Лиги чемпионов»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался по поводу выхода своей команды в групповой этап Лиги чемпионов. Отметим, что ранее молдавские команды не играли в основном раунде турнира.

Вернидуб заявил, что приходил в «Шериф» с мечтой сыграть в главном европейском турнире, и сегодня она сбылась. Он отметил, что его команда заслужила сыграть в групповом этапе, так как футболисты сделали то, что и должны были сделать.

Напомним, что «Шериф» в первом матче обыграл «Динамо» Загреб со счетом 3:0. В ответной игре команды голов не забывали, что позволило молдавскому клубу впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов.