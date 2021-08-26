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Лига чемпионов

Главный тренер «Шерифа»: «Мы заслужили играть в группе Лиги чемпионов»

26 Августа 2021 • 09:31 Комментировать (1)

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался по поводу выхода своей команды в групповой этап Лиги чемпионов. Отметим, что ранее молдавские команды не играли в основном раунде турнира.

Вернидуб заявил, что приходил в «Шериф» с мечтой сыграть в главном европейском турнире, и сегодня она сбылась. Он отметил, что его команда заслужила сыграть в групповом этапе, так как футболисты сделали то, что и должны были сделать.

Напомним, что «Шериф» в первом матче обыграл «Динамо» Загреб со счетом 3:0. В ответной игре команды голов не забывали, что позволило молдавскому клубу впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб
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Комментарии (1)
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Overkill666
26 Августа 2021 в 10:18
Загреб удивил, конечно...
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