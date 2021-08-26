Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 236 Комментарии
Лига чемпионов

Уткин: «Я просто счастлив за «Шериф»

26 Августа 2021 • 08:41 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал выход «Шерифа» в групповой этап Лиги чемпионов в своём телеграм-канале. Напомним, что чемпионы Молдавии обыграли загребское «Динамо» со счётом 3:0 по сумме двух матчей, и стали первым молдавским клубом, который сыграет в основном раунде турнира.

Уткин написал, что неоднократно бывал в Тирасполе и немного знаком с историей этого клуба. Он отметил, что у клуба хорошо работает академия, несмотря на 11 легионеров в составе. Также комментатор вспомнил игроков, которые перешли из «Шерифа» в чемпионат России, в частности, Чиди Одия и Сергея Перхуна.

Он добавил, что очень счастлив за «Шериф», который выстрадал выход в эту Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
09:11 · Лига чемпионов
Пятов - о выходе «Шахтёра» в групповой этап ЛЧ: «Ещё пошумим»
08:41 · Лига чемпионов
Уткин: «Я просто счастлив за «Шериф»
08:31 · Лига чемпионов
Гендиректор «Шахтёра» - о камбэке в матче с «Монако»: «Было предынфарктное состояние»
08:29 · Лига чемпионов
Как «Шахтёр» с «Шерифом» выходили в Лигу чемпионов - видео видео
08:28 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Заслужили больше эту победу, чем «Монако»
08:22 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» отреагировал на выход «Шахтёра» в Лигу чемпионов
08:11 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» доминировал над «Шахтёром» 190 минут из общих 210»
00:57 · Лига чемпионов
«Зенит» будет в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов
00:13 · Лига чемпионов
Наставник «Ред Булл Зальцбурга» - самый молодой тренер начиная с 2009 года, который прошел квалификацию Лиги чемпионов
25 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» повторно обыграл «Брондбю»
21:30 · Лига чемпионов
«Шахтёр» - «Монако» - 2:2 (закончен) 2
21:27 · Лига чемпионов
«Динамо» Загреб - «Шериф» - 0:0 (закончен)
21:08 · Лига чемпионов
Головин снова попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Шахтером»
14:47 · Лига чемпионов
Жоржиньо будет признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона 3
11:23 · Лига чемпионов
​Пятов: «Учимся и воспринимаем идеи де Дзерби»
Все новости
Рекомендуем
 