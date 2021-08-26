Уткин: «Я просто счастлив за «Шериф»

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал выход «Шерифа» в групповой этап Лиги чемпионов в своём телеграм-канале. Напомним, что чемпионы Молдавии обыграли загребское «Динамо» со счётом 3:0 по сумме двух матчей, и стали первым молдавским клубом, который сыграет в основном раунде турнира.

Уткин написал, что неоднократно бывал в Тирасполе и немного знаком с историей этого клуба. Он отметил, что у клуба хорошо работает академия, несмотря на 11 легионеров в составе. Также комментатор вспомнил игроков, которые перешли из «Шерифа» в чемпионат России, в частности, Чиди Одия и Сергея Перхуна.

Он добавил, что очень счастлив за «Шериф», который выстрадал выход в эту Лигу чемпионов.