Де Дзерби: «Заслужили больше эту победу, чем «Монако»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби прокомментировал ничью с «Монако» (2:2, 3:2 - Общ.), которая позволила «горнякам» выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что донецкий клуб уступал по ходу матча со счетом 0:2, однако сумел выравнять положение, и вышел в основной раунд турнира.

Итальянец отметил, что сегодня у команды многое не получалось, и он представлял совершенно другой футбол. Наставник заявил, что «Монако» - очень сильная команда, которая вынудила «Шахтёр» защищаться и много времени проводить без мяча.

«Не у всех скорость, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Также де Дзерби выделил молодого Михаила Мудрика, который стал прямым соучастником второго гола, и добавил, что «Шахтёр» сегодня заслужил победу больше, чем французский клуб.

Напомним, что «горняки» при жеребьёвке Лиги чемпионов будут в третьей корзине.