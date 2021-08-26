​С кем может сыграть «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов

В четверг вечером внимание всей футбольной Европы будет сосредоточено в Стамбуле. Там пройдёт церемония жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов. Россию в сильнейшем клубном турнире континента представит только чемпион в лице «Зенита». Самое время посмотреть, кто может достаться команде Сергея Семака в соперники. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует жеребьёвку для своих любимых читателей.

Как пройдёт жеребьёвка

Если вы хотя бы раз смотрели жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов, то для вас сюрпризов не будет. 32 команды посеяны по четырём корзинам. В корзину номер 1 попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести сильнейших ассоциаций. В корзинах 2, 3 и 4 команды распределены по их клубному рейтингу.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Челси Реал Порту Бешикташ Вильярреал Барселона Аякс Динамо К Атлетико Ювентус Шахтёр Брюгге Манчестер Сити МЮ РБ Лейпциг Янг Бойз Бавария ПСЖ Зальцбург Милан Интер Ливерпуль Бенфика Мальмё Лилль Севилья Аталанта Вольфсбург Спортинг Боруссия Д ЗЕНИТ Шериф

Ограничения в процессе жеребьёвки тоже привычны. В одной группе не могут оказаться команды из одной страны. Кроме того, «Зенит» не может сыграть с киевским «Динамо» по понятным причинам. С «Шахтёром» питерцы не пересеклись даже при отсутствии этого ограничения, ведь команды находятся в одной корзине.

Команды из одной страны – если их больше одной – будут распределены в интересах телевидения так, чтобы они играли в разные дни. Например, если «Шахтёр» окажется в группе А, В, С или D (они играют в один день), то киевское «Динамо» окажется в группе E, F, G или H. По такому же принципу разделят команды из Англии, Испании и других стран. Для удобства распределение по парам произойдёт ещё до жеребьёвки. Тут, опять же, во главе стола находятся интересы ТВ.

Варианты «Зенита»

Места на текущий еврокубковый сезон распределялись по таблице коэффициентов УЕФА, сформировавшейся по итогам сезона 2019/2020. Россия там занимала 7 место, то есть чемпион места в первой корзине автоматически уже не получал. Но «Зенит» всё же мог там оказаться, если бы Лигу чемпионов или Лигу Европы в сезоне 2020/2021 выиграл один из чемпионов ассоциаций 1-6. Однако «Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси», а трофей Лиги Европы и вовсе достался «Вильярреалу». Как следствие, «Зенит» оказался только в корзине номер 3, учитывая свой клубный рейтинг.

Если посмотреть на состав корзин, то вероятность получить сложную группу у «Зенита» куда выше, чем простую. Впрочем, результаты последних лет наводят на мысли о том, что простая группа ещё не является гарантом прохода в еврокубковую весну. Давайте немного пофантазируем и представим парочку вариантов.

Худшая группа для «Зенита»: «Бавария», «ПСЖ», «Зенит», «Милан».

Лучшая группа для «Зенита»: «Спортинг», «Севилья», «Зенит», «Шериф».

А как считаете вы? Делитесь своими прогнозами в комментариях ниже.

Что ещё пройдёт на церемонии

По ходу жеребьёвки УЕФА вручит множество индивидуальных наград в мужском и женском футболе. Так, среди прочего, награды получат лучший футболист и лучший тренер прошлого сезона. В первом случае на приз претендуют Кевин де Брёйне, Жоржиньо и Н’Голо Канте, а во втором – Хосеп Гвардиола, Роберто Манчини и Томас Тухель.

Когда начнётся жеребьёвка

Церемония стартует в 19:00 по московскому времени. Мероприятие наверняка будет достаточно долгим, учитывая вручение множества наград, интервью и прочее.

Когда пройдут матчи

Матчи группового этапа Лиги чемпионов по обыкновению пройдут в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Первый тур пройдёт уже 14-15 сентября.