Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 224 Комментарии
Лига чемпионов

Наставник «Ред Булл Зальцбурга» - самый молодой тренер начиная с 2009 года, который прошел квалификацию Лиги чемпионов

26 Августа 2021 • 00:13 Комментировать
Брондбю
1:2
Ред Булл Зальцбург
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

«Ред Булл Зальцбург» сегодня снова обыграл датский «Брондбю», обеспечив себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на предстоящий сезон.

Это событие стало знаменательным для местного футбола, ведь наставник команды Маттиас Яйсле стал самым молодым главным тренером с 2009 года, которому удавалось пробиться в групповую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света сквозь квалификацию. Достичь подобного успеха австрийскому специалисту посчастливилось в возрасте 33 лет и 142 дней.

Яйсле завершил свою игровую карьеру еще в «Хоффенхайме» в 2013 году из-за систематических травм крестообразной связки левого колена. Тренируя юношеские коллективы «Ред Булл Зальцбурга» в течение двух лет, он накануне нового сезона получил возможность возглавить основную команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Ред Булл Зальцбург Маттиас Яйсле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург 5.7 4.2 1.57
окончен после доп. времени Шахтёр Донецк 2:2 Монако
окончен Динамо Загреб 0:0 Шериф 1.45 4.7 7
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
00:57 · Лига чемпионов
«Зенит» будет в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов
00:13 · Лига чемпионов
Наставник «Ред Булл Зальцбурга» - самый молодой тренер начиная с 2009 года, который прошел квалификацию Лиги чемпионов
25 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» повторно обыграл «Брондбю»
21:30 · Лига чемпионов
«Шахтёр» - «Монако» - 2:2 (закончен) 2
21:27 · Лига чемпионов
«Динамо» Загреб - «Шериф» - 0:0 (закончен)
21:08 · Лига чемпионов
Головин снова попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Шахтером»
14:47 · Лига чемпионов
Жоржиньо будет признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона 3
11:23 · Лига чемпионов
​Пятов: «Учимся и воспринимаем идеи де Дзерби»
09:28 · Лига чемпионов
​У де Дзерби спросили о плане по нейтрализации Головина
08:23 · Лига чемпионов
​Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия обошла Францию 2 фото
02:08 · Лига чемпионов
Шахтёр - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Лига чемпионов
Динамо Загреб - Шериф: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:00 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» и «Мальмё» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
24 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Бенфика» удержала комфортные нули в матче с ПСВ, играя в меньшинстве на протяжении часа 3
22:47 · Лига чемпионов
Головин – в заявке «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтёром»
Все новости
Рекомендуем
 