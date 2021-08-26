Наставник «Ред Булл Зальцбурга» - самый молодой тренер начиная с 2009 года, который прошел квалификацию Лиги чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» сегодня снова обыграл датский «Брондбю», обеспечив себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на предстоящий сезон.

Это событие стало знаменательным для местного футбола, ведь наставник команды Маттиас Яйсле стал самым молодым главным тренером с 2009 года, которому удавалось пробиться в групповую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света сквозь квалификацию. Достичь подобного успеха австрийскому специалисту посчастливилось в возрасте 33 лет и 142 дней.

Яйсле завершил свою игровую карьеру еще в «Хоффенхайме» в 2013 году из-за систематических травм крестообразной связки левого колена. Тренируя юношеские коллективы «Ред Булл Зальцбурга» в течение двух лет, он накануне нового сезона получил возможность возглавить основную команду.