«Шериф» выстоял в Загребе и впервые в истории выступит на групповом этапе Лиги чемпионов

В последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сошлись «Динамо» Загреб и «Шериф».

Молдавский «Шериф» уже вошёл в историю этой Лиги чемпионов. Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба, собранная сплошь из легионеров, прошла четыре стадии квалификации и впервые в историю пробилась в групповой этап. Команда, в которой выступают экс-игроки «Уфы» Себастьен Тилль и Ловро Бизяк, на сезон затесавшийся в ФНЛ Момо Янсане, всего три молдованина и другие интересные персонажи, проделал удивительный путь до группового этапа.

Сначала «Шериф» переиграл «Теуту», потом «Алашкерт», «Црвену Звезду» и вот, настала очередь загребского «Динамо». С результатом шесть побед и одна ничья в семи матчах квалификации «Шериф» отправился в Хорватию, где предстояло удержать преимущество в три мяча, добытое в первом матче. Символично, что это то же самое загребское «Динамо» с Оршичем, Петковичем, Ливаковичем, Иванушецом, Майером, которое в прошлом сезоне последовательно выбило все российские команды из Лиги Европы.

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Уже на первых минутах вышеупомянутый Тилль мог сделать контрольный выстрел в голову интриге. Разрезающая диагональ справа нашла Себастьяна на углу вратарской площади, люксембуржец хлёстко пробил, но попал в штангу. Только звон каркаса разбудил хорват. Наконец-то «Динамо» показало, кто считался фаворитом на бумаге. Загребские футболисты нормально так навалились на «Шериф» и только удача с Атанасиадисом уберегли гостей от пропущенного гола в первом тайме.

Хорваты регулярно грузили на Бруно Петковича, а тот кроссы партнёров трансформировал в опаснейшие удары. Сначала Атанасиадис из-под перекладины вытащил мяч после удара головой, потом парировал на «ленточке» после удара ногой. Помогали и защитники. Арболеда в шикарном подкате блокировал Чопа, уже собиравшегося расстреливать голкипера, а Кристиано накрывал Оршича. Только один навес-удар Мислава едва не нырнул под перекладину – вновь грамотно сработал Атанасиадис.

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Отстояли нулевую ничью в первом тайме, а дальше было уже попроще. Кажется, хорваты сломались психологически. Игра не особо клеилась, и хозяева уже сами смирились с тем, что отыграться не смогут. Да, были классные удары с дальней дистанции Оршича и Ристовски, но Атанасиадис и тут выручил, не позволив себе расслабленности. «Динамо» душило соперника угловыми, однако стандарты и постоянные подачи не добавляли остроты.

Хозяева всё-таки забили гол (Оршичу удался шикарный удар с лёту), но и его отменили из-за офсайда. По правилам «Динамо» так и не смогли огорчить «Шериф», в составе которого ни одного молдованина на поле «Максимира» так и не появилось. Но главная цель выполнена и есть историческое событие: «Шериф» впервые в своей истории выступит на групповом этапе Лиги чемпионов! «Молдоване» прошли четыре (!) раунда квалификации, браво.