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Лига чемпионов

«Шериф» выстоял в Загребе и впервые в истории выступит на групповом этапе Лиги чемпионов

25 Августа 2021 • 23:52 Комментировать (1)
Динамо Загреб
0:0
Шериф
окончен
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В последнем раунде квалификации Лиги чемпионов сошлись «Динамо» Загреб и «Шериф».

Протокол игры  
Динамо Загреб 0:0 Шериф
Ливакович Доминик Мохаррами Садех   62' (Кастрати Лирим (   62') Ристовски Стефан Теофил-Катерин Кевин Бартол Франич Иванушец Лука   89' Майер Ловро Мишич Йосип   84' (Менало Лука (   84') Оршич Мислав   84' (Гояк Амер (   84') Петкович Бруно Чоп Дуйе   69' (Юрич Дени (   69')
Запасные: Булат Марко Стефульж Даниэль Загорац Даниэль Мубандже Жак-Франсуа Шутало Йосип Шпикич Дарио Милич Стефан Адеми Ариян
Атанасиадис Гиоргос Кристиано Арболеда Данило Дуланто Густаво Костанза Фернандо   12' Аддо Эдмонд Тилль Себастьян Траоре Адама VII   10' Коловос Димитрис   74' (Петро Чарльз (   74') Кастаньеда Франк   58' (Янсане Момо (   58') Энрике Луваннор   85'   88' (Раделич Степан (   88')
Запасные: Маркович Душан Джульен Кестон Белоусов Александр Пащенко Александр
25 августа. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

Молдавский «Шериф» уже вошёл в историю этой Лиги чемпионов. Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба, собранная сплошь из легионеров, прошла четыре стадии квалификации и впервые в историю пробилась в групповой этап. Команда, в которой выступают экс-игроки «Уфы» Себастьен Тилль и Ловро Бизяк, на сезон затесавшийся в ФНЛ Момо Янсане, всего три молдованина и другие интересные персонажи, проделал удивительный путь до группового этапа.

Сначала «Шериф» переиграл «Теуту», потом «Алашкерт», «Црвену Звезду» и вот, настала очередь загребского «Динамо». С результатом шесть побед и одна ничья в семи матчах квалификации «Шериф» отправился в Хорватию, где предстояло удержать преимущество в три мяча, добытое в первом матче. Символично, что это то же самое загребское «Динамо» с Оршичем, Петковичем, Ливаковичем, Иванушецом, Майером, которое в прошлом сезоне последовательно выбило все российские команды из Лиги Европы.

Embed from Getty Images

Уже на первых минутах вышеупомянутый Тилль мог сделать контрольный выстрел в голову интриге. Разрезающая диагональ справа нашла Себастьяна на углу вратарской площади, люксембуржец хлёстко пробил, но попал в штангу. Только звон каркаса разбудил хорват. Наконец-то «Динамо» показало, кто считался фаворитом на бумаге. Загребские футболисты нормально так навалились на «Шериф» и только удача с Атанасиадисом уберегли гостей от пропущенного гола в первом тайме.

Хорваты регулярно грузили на Бруно Петковича, а тот кроссы партнёров трансформировал в опаснейшие удары. Сначала Атанасиадис из-под перекладины вытащил мяч после удара головой, потом парировал на «ленточке» после удара ногой. Помогали и защитники. Арболеда в шикарном подкате блокировал Чопа, уже собиравшегося расстреливать голкипера, а Кристиано накрывал Оршича. Только один навес-удар Мислава едва не нырнул под перекладину – вновь грамотно сработал Атанасиадис.

Embed from Getty Images

Отстояли нулевую ничью в первом тайме, а дальше было уже попроще. Кажется, хорваты сломались психологически. Игра не особо клеилась, и хозяева уже сами смирились с тем, что отыграться не смогут. Да, были классные удары с дальней дистанции Оршича и Ристовски, но Атанасиадис и тут выручил, не позволив себе расслабленности. «Динамо» душило соперника угловыми, однако стандарты и постоянные подачи не добавляли остроты.

Хозяева всё-таки забили гол (Оршичу удался шикарный удар с лёту), но и его отменили из-за офсайда. По правилам «Динамо» так и не смогли огорчить «Шериф», в составе которого ни одного молдованина на поле «Максимира» так и не появилось. Но главная цель выполнена и есть историческое событие: «Шериф» впервые в своей истории выступит на групповом этапе Лиги чемпионов! «Молдоване» прошли четыре (!) раунда квалификации, браво.

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Шериф Динамо Загреб
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BESTJuventus10
26 Августа 2021 в 00:00
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окончен Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург 5.7 4.2 1.57
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